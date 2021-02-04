Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
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Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

04.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:05

Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri Ekiplerin yol açma çalışmaları Ekiplerin kar kalınlığını metre ile ölçmeleri Çaldıran Belediyesi Garaj Amiri Yaşar Koç ile röportaj Kurt oğlan Mahalle muhtarı.

Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri

Ekiplerin yol açma çalışmaları

Ekiplerin kar kalınlığını metre ile ölçmeleri

Çaldıran Belediyesi Garaj Amiri Yaşar Koç ile röportaj

Kurt oğlan Mahalle muhtarı. Mehmet karakuş ile röportaj

VAN - Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerindeki yerleşim birimlerinde yer yer kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı yolları ulaşıma açıyor.

Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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