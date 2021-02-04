Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
04.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:05
Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri Ekiplerin yol açma çalışmaları Ekiplerin kar kalınlığını metre ile ölçmeleri Çaldıran Belediyesi Garaj Amiri Yaşar Koç ile röportaj Kurt oğlan Mahalle muhtarı.
Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri
Ekiplerin yol açma çalışmaları
Ekiplerin kar kalınlığını metre ile ölçmeleri
Çaldıran Belediyesi Garaj Amiri Yaşar Koç ile röportaj
Kurt oğlan Mahalle muhtarı. Mehmet karakuş ile röportaj
VAN - Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerindeki yerleşim birimlerinde yer yer kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı yolları ulaşıma açıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı