Çaldıkları malzemeleri 2 bin TL'ye sattılar

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde faaliyet göstermeyen tekstil atölyesinden çalınan demir aksamları jandarma kısa sürede buldu. Şahısların çaldıkları demirleri 2 bin TL'ye sattıkları öğrenildi.

Olay; Düzce'nin Gümüşova ilçe, Adaköy mevki, D-100 karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık iki yıldır faaliyet göstermeyen bir tekstil firmasında meydana geldi. Fabrikada görevli M. A., isimli şahıs işyerine gittiğinde, işyerinde bulunan kalorifer peteklerinin ve birkaç demir aksamlı malzemenin çalındığını görmesi üzerine Jandarma ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada, bahse konu çalınan 7 adet kalorifer peteği ve demir aksamlı malzemeleri Yakabaşı köyünde hurdacılık yapan E. B. isimli şahsa, aynı köyde ikamet eden S. S. ve T.T. isimli şahıslar tarafından çalınarak 2 bin TL'ye satıldığı tespit edildi. Yaşanan 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

(Ali Yıldız-İHA)

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