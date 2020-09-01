Çaldıkları hayvanları akrabalarına değerinin altında sattılar
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Çaldıkları hayvanları akrabalarına değerinin altında sattılar

Iğdır'da hayvan çalan hırsızlar çaldıkları 26 hayvanı akrabalarına değerinin altında sattı.

Çaldıkları hayvanları akrabalarına değerinin altında sattılar
01.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:02

Iğdır'da hayvan çalan hırsızlar çaldıkları 26 hayvanı akrabalarına değerinin altında sattı.

Iğdır Melekli beldesi Gazinolar bölgesinde bir şahsa ait küçükbaş hayvanlardan 26 adet koyun kayboldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri yaptığı araştırmalar neticesinde olayın hayvan hırsızlığı olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalar neticesinde; hayvan hırsızlığı olayını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği ve akrabaları olan şahsa değerinin altında bir fiyat karşılığında sattıkları öğrenildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Iğdır merkezinde iki ayrı adrese yapılan operasyon neticesinde, hayvanların nakledilmesinde kullanılan 1 adet araç, 24 adet küçükbaş hayvan, hırsızlık şüphelisi ve çalıntı hayvanları satın alan toplam 3 şüpheli yakalandı. Iğdır Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma neticesinde, yakalanan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Toplam 3 şüpheli ile 1 araç hakkında TCK'nın 142. maddesi büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı kanun gereğince adli işlemler başlatıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak için her türlü hırsızlık faaliyetleriyle olan mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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