Çaldığı motosikletle beraber yakalandı

11.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:58

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli bir şahıs, çaldığı iddia edilen motosikletle beraber yakalandı.



Gaziantep Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen 'Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı' olayının ardından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda A.S. isimli şahıs Karataş Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından çalmış olduğu motosiklet ile birlikte yakalandı.



Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli A.S. hakkında ise yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA