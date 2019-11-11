Çaldığı motosikletle beraber yakalandı

Çaldığı motosikletle beraber yakalandı

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde motosiklet çaldığı belirlenen şüpheli bir şahıs, çaldığı iddia edilen motosikletle beraber yakalandı.

11.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:58
Çaldığı motosikletle beraber yakalandı

'te geçtiğimiz günlerde çaldığı belirlenen şüpheli bir şahıs, çaldığı iddia edilen motosikletle beraber yakalandı.


Gaziantep Şahinbey ilçesi 'nde meydana gelen 'Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı' olayının ardından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda A.S. isimli şahıs Karataş Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından çalmış olduğu motosiklet ile birlikte yakalandı.


Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli A.S. hakkında ise yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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