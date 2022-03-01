Çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı - Haberler

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Çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Burak Can - Güncel
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Çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı

KIRIKKALE'de, çaldığı Kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayan H.M., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, çaldığı Kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayan H.M., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde oturan Y.P., bahçesindeki Kangal cinsi köpeğin çalındığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köpeği çalarak tanınmaması için siyaha boyadığı belirlenen 56 yaşındaki H.M. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden H.M., köpeğin tanınmaması için siyaha boyayıp Yozgat'taki ağabeyine götürdüğünü söyledi. Kırıkkale'ye getirilen köpek, sahibine teslim edildi.


Çaldığı köpeği tanınmaması için siyaha boyayan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale, Jandarma, Etiler, Güncel, Haberler

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