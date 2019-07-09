Çaldığı kamyonetle kaza yapan şüpheli takip sonucu yakalandı
Erzincan'da çaldığı kamyoneti şarampole deviren şüpheli kaçmak isterken polislerce gözaltına alındı.
Erzincan'da çaldığı kamyoneti şarampole deviren şüpheli kaçmak isterken polislerce gözaltına alındı.
Fevzipaşa Caddesi'ndeki iş yerinin önünde B.T'ye ait park halinde bulunan 24 DK 260 plakalı kamyonetin kapısının açık olduğunu fark eden Aziz P. (24), anahtarı üzerinde bulunan aracı çalıştırarak kaçtı.
Çaldığı kamyonetle seyir halindeki Aziz P, Erzincan-Erzurum kara yolu Mercan beldesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı şarampole devirdi.
Araçtan yara almadan çıkan ve durdurduğu kamyonla kaza yerinden kaçan Aziz P, Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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