Çal Belediyesi Kadınları Çanakkale'ye Götürüyor

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, ilçede Çanakkale'yi görmeyen kadın kalmayacağını söyledi.

Çal Belediyesinin başlattığı tarihi ve kültür gezileri kapsamında Süller Mahallesi'nden 170 kadın, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı yerleri görmeye gitti.

Çal Belediye Başkanı Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda 600 kadını Çanakkale'ye gönderdiklerini hatırlatarak, Türk tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale'ye tarihi ve kültür gezilerini yeniden başlattıklarını belirtti.

Bu yılın ilk kafilesinin Süller Mahallesi'nden yola çıktığını dile getiren Akcan, şöyle dedi:

"170 Süllerli bayan, Çanakkale'de atalarımızın 7 düvele karşı nasıl direndiğini yerinde görecek. Türkiye'de yaşayan herkes mutlaka Çanakkale'yi görmelidir. Bu kutsal toprakların ne şartlarda kazanıldığına en iyi tanıklık yapan yer Çanakkale'dir. 'Çanakkale'yi görmeyen kadınımız kalmayacak' sloganıyla kadınlarımızı Çanakkale gezisine gönderiyoruz. Çanakkale gezilerimiz devam edecek."