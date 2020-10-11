Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi
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Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi

11.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:43

Hatay'da, yol kenarında sigara içmek için çakmak çakan vatandaş, kundakçı denilerek çevredekiler tarafından darbedildi. Kanlar içinde kalan vatandaş polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası vatandaşın gergin bekleyişi sürüyor. Son olarak Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde yol kenarında sigarasını ateşlemek için bir kenarda çakmağını çakmaya çalıştığı iddia edilen bir vatandaş ve beraberindeki arkadaşı şüpheli tavırlar nedeniyle çevredekilerin dikkatini çekti.

ÇEVREDEKİLER, ŞAHSA SALDIRDI

Vatandaşın çakmağı rüzgardan siper etmesi üzerine şüphelenen çevredekiler iddiaya göre bir anda adama saldırdı. Arkadaşıyla beraber yanlarında bulunan motosikletle kaçmaya çalışan vatandaş yine de kurtulamadı. Kanlar içinde kalan ve ağır halde darbedilen vatandaş daha sonra polise teslim edildi.

ŞAHIS, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre de polisin vatandaşı önce hastaneye sonrada sorgulamak için emniyete götürdüğü öğrenildi.

Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi
Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi
Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BAYRAK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 23:52:07. #1.15#
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