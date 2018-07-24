Çakır'dan Havza Muhtarlar Derneğine Ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına atanan Eyüp Çakır, Havza Muhtarları Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Dernek Başkanı Ahmet Çavdar, ziyaretinde Çakır'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Çakır ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değerin ortada olduğunu belirterek, "Bizler de sizleri o denli önemsiyoruz ve sizin sorunlarınızı kendimizin sorunu olarak bilmekteyiz. Göreve yeni atanmam nedeni ile siz değerli muhtarlarımızla tanışmak ve sizlerin sıkıntılarınızı tespit etmek için ziyaretlerimize başladık. Samsun'da sizlerin sorunları için mücadele edecek bir kardeşiniz olarak sizlere her zaman kapım açık. Bizler sorunları yakinen takip etmekteyiz." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise, muhtarların sorunlarını yakinen bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm ihtiyaçları bir anda karşılamamız mümkün değil. Hizmetle ilgili bir sıkıntımız yok. İnşallah Büyükşehir Yasasında yapılacak değişiklikler ile tüm mahallelerimize daha hızlı ve kaliteli hizmetler sunacağız. Şu anda Havza Belediyesi olarak 25 mahallemizde yol problemini çözdük. İnşallah 10 mahallemizde de bu yıl yol problemi kalmayacak. Bizler halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerimize devam edeceğiz. Sayın Daire Başkanım Eyüp Çakır Bey'e yeni görevinin kendisine ilçemize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Ziyaretin sonunda Çakır, muhtarların taleplerini dinledi.