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Çakıl taşı dökerken, römorktan düşen işçi öldü

Demirören Haber Ajansı - Sezgin Özdemir - Güncel
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Çakıl taşı dökerken, römorktan düşen işçi öldü

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, çakıl taşı dökme çalışması sırasında hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Engin Akyol (28), hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, çakıl taşı dökme çalışması sırasında hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Engin Akyol (28), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Akyol, sondaj çalışması yapılan kuyu ve çevresine traktör römorkundan çakıl taşı dökmeye başladı. Bu sırada Akyol, hareket halindeki traktörün römorkundan dengesini kaybedip, düştü. Römork tekeri altında kalan Akyol, ağır yaralandı. Yardıma koşan mesai arkadaşları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akyol'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Akyol'un cenazesi, bugün Çameli ilçesindeki Yaylapınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma, Engin Akyol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Sezgin Özdemir - Güncel

Sarayköy, Denizli, Traktör, Kaza, Güncel, Haberler

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