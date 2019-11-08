Çakıcı: "Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanı"

08.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:26

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Mevlid Kandili olması sebebi ile bir kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Çakıcı, "Bu gece hepimiz için alemlerin rahmeti Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanıdır. O yüce Peygamber ki, bütün alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Günümüzde, efendimizin örnek şahsiyetini iyi tanımalı ve kendi hayatımızda uygulamalıyız. Ayrıca bu kutlu gecenin mübarek cuma günü ile aynı güne denk gelmesi de mutluluğumuzu ve bereketimizi sonsuz kılmıştır. Bu vesile ile milletimiz ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA