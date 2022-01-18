Cakarta'da robot garsonlar - Haberler
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Cakarta'da robot garsonlar

AA / Firdaus Wajidi - Haberler | Güncel

SHOTLIST: Müşterinin kafeye girmesi Müşterinin baristaya sipariş vermesi Robot garsonun siparişi masaya bırakması Robot Kitty'nin kafeye gelen müşterilere siparişlerini dağıtması Barista Lorenssa ile röportajCAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da "Rasa Koffie" adlı kahve dükkanı...

SHOTLIST:

Müşterinin kafeye girmesi

Müşterinin baristaya sipariş vermesi

Robot garsonun siparişi masaya bırakması

Robot Kitty'nin kafeye gelen müşterilere siparişlerini dağıtması

Barista Lorenssa ile röportaj

CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da "Rasa Koffie" adlı kahve dükkanı müşterilerine robotlarla hizmet veriyor. Kahve dükkanında robotların kullanılması, Kovid-19 salgını sırasında garsonlar ve müşteriler arasındaki fiziksel teması azaltmayı amaçlıyor.

Cakarta'da robot garsonlar

Cakarta'da robot garsonlar

Cakarta'da robot garsonlar

AA / Firdaus Wajidi - Son Dakika Haberleri

Endonezya, Röportaj, Jakarta, Robot, Güncel, Haber

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