Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Çakallarla Dans 6 filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Çakallarla Dans 6 filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 6 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu, özeti ve Çakallarla Dans 6 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 6 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu nedir, Çakallarla Dans 6 oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

5 macera atlatan dört kafadar, pandemi sonrası ekonomik krizle boğuşmaktadır. Mali sıkıntıdan kurtulmanın yollarını arayan ve artık futbolda da eskisi kadar iyi olmayan dört kafadarın hayatı, bir gün Servet'in karısı Fatma'ya yıllardır görüşmediği ablası Manolya'dan gelen mektupla değişir. Manolya güzelliği ve çekiciliğiyle mahalledeki birçok erkeği adeta mest etmiş ve mahallede adı çıkmış bir kadındır. Bir gün; evi terk ettikten sonra önce babası, ardından da annesi hayatını kaybetmiştir. Fatma da anne ve babasının ölümünden onu suçlamakta ve ablası olarak görmemektedir. Manolya'nın Gökhan'la da geçmişi vardır.


ÇAKALLARLA DANS 6FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ebru Cündübeyoğlu - Manolya

Nurettin Sönmez - Enrico

Ceyhun Yılmaz - Adem

Anıl Tetik - Yüzbaşı Ali Suavi

Elvan Dişli - Mary (Melek)

Mine Kılıç - Anna Karenina

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

Mourinho dahil bütün takımı gönderiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.