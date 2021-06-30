Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 konusu nedir? Çakallarla Dans 5 dizisi nerede çekildi?
Komedi, Macera türündeki Çakallarla Dans 5 filmi, Çakallarla Dans 4 filminin devam filmi olan komedi filmidir. Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 konusu nedir? Çakallarla Dans 5 dizisi nerede çekildi?
ilmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 7 Kasım 2018 tarihinde vizyona girmiştir. Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 konusu nedir? Çakallarla Dans 5 dizisi nerede çekildi?
ÇAKALLARLA DANS 5 OYUNCULARI
Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Ceyhun Yılmaz - Adem
Şebnem Dönmez - Müjgan
Naz Çağla Irmak - Leyla
Uraz Kaygılaroğlu - Sinan
Ali Bakın - Pıtırcık