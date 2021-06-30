Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 konusu nedir? Çakallarla Dans 5 dizisi nerede çekildi?

Komedi, Macera türündeki Çakallarla Dans 5 filmi, Çakallarla Dans 4 filminin devam filmi olan komedi filmidir. Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 konusu nedir? Çakallarla Dans 5 dizisi nerede çekildi?

ilmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 7 Kasım 2018 tarihinde vizyona girmiştir. Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 konusu nedir? Çakallarla Dans 5 dizisi nerede çekildi?

ÇAKALLARLA DANS 5 OYUNCULARI

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ceyhun Yılmaz - Adem

Şebnem Dönmez - Müjgan

Naz Çağla Irmak - Leyla

Uraz Kaygılaroğlu - Sinan

Ali Bakın - Pıtırcık