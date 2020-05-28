Çakallarla Dans 4 konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi nedir? Çakallarla Dans 4 filmi hakkında merak edilenler!
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Çakallarla Dans 4 konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi nedir? Çakallarla Dans 4 filmi hakkında merak edilenler!

Çakallarla Dans serisinin üçüncü filmi olan Çakallarla Dans 4 hakkında merak edilenler haberimizde. Çakallarla Dans 4 konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi nedir? Çakallarla Dans 4 filmi hakkında merak edilenler!

Çakallarla Dans 4 konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi nedir? Çakallarla Dans 4 filmi hakkında merak edilenler!
28.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:12

Türk komedi türü yapımlar arasında ilki çekildikten sonra izleyici tarafından çok beğenilen Çakallarla Dans filminin serisinin üçüncü filmi olan Çakallarla Dans 4 hakkında merak edilenleri izleyiciler için kaleme aldık. Güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri kahkahaya boğan yerli yapım Çakallarla Dans 4 filmini konusu, künyesi ve oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler haberimizde.

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NEDİR?

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ''Harita'' ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

Çakallarla Dans 4 konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi nedir? Çakallarla Dans 4 filmi hakkında merak edilenler!
ÇAKALLARLA DANS

ÇAKALLARLA DANS 4 KÜNYESİ

Yönetmen: Murat Şeker

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016

Vizyon Tarihi: 25 Kasım 2016 Cuma

Senaryo: Ali Tanrıverdi, Murat Şeker

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

ÇAKALLARLA DANS OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Derya Şensoy

Hande Katipoğlu

Timur Acar

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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