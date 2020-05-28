Çakallarla Dans 4 konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi nedir? Çakallarla Dans 4 filmi hakkında merak edilenler!
Çakallarla Dans serisinin üçüncü filmi olan Çakallarla Dans 4 hakkında merak edilenler haberimizde. Çakallarla Dans 4 konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi nedir? Çakallarla Dans 4 filmi hakkında merak edilenler!
Türk komedi türü yapımlar arasında ilki çekildikten sonra izleyici tarafından çok beğenilen Çakallarla Dans filminin serisinin üçüncü filmi olan Çakallarla Dans 4 hakkında merak edilenleri izleyiciler için kaleme aldık. Güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri kahkahaya boğan yerli yapım Çakallarla Dans 4 filmini konusu, künyesi ve oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler haberimizde.
ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NEDİR?
Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.
Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ''Harita'' ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.
ÇAKALLARLA DANS 4 KÜNYESİ
Yönetmen: Murat Şeker
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2016
Vizyon Tarihi: 25 Kasım 2016 Cuma
Senaryo: Ali Tanrıverdi, Murat Şeker
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
ÇAKALLARLA DANS OYUNCULARI KİMLER?
Şevket Çoruh
İlker Ayrık
Derya Şensoy
Hande Katipoğlu
Timur Acar