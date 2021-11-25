Çakalın evde tek yakaladığı süs köpeğinin acı sonu - Haberler
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Çakalın evde tek yakaladığı süs köpeğinin acı sonu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Ünlü kuaför Jen Atkin, süs köpeğinin bir çakal tarafından götürüldüğü anların videosunu paylaştı. Söz konusu videoda, tek yakaladığı süs köpeğini kapan çakal, kayıplara karışıyor.

Dünya genelinde yaptığı ilginç saçlar ve ünlülerin kuaförü olmasıyla bilinen Jen Atkin, evde beslediği köpeğin bir çakal tarafından kaçırıldığı anları paylaştı. Söz konusu videoda, eve bahçeden giren çakalın, köpeği ağzına alıp kayıplara karıştığı dakikalar yer alıyor.

ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından köpeğe ne olduğu merak edildi. Sosyal medya kullanıcıları, durumdan haber dar olduklarını ve köpeğin bir daha eve dönemediğini öne sürdü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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