Çakalın evde tek yakaladığı süs köpeğinin acı sonu

Dünya genelinde yaptığı ilginç saçlar ve ünlülerin kuaförü olmasıyla bilinen Jen Atkin, evde beslediği köpeğin bir çakal tarafından kaçırıldığı anları paylaştı. Söz konusu videoda, eve bahçeden giren çakalın, köpeği ağzına alıp kayıplara karıştığı dakikalar yer alıyor.

ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından köpeğe ne olduğu merak edildi. Sosyal medya kullanıcıları, durumdan haber dar olduklarını ve köpeğin bir daha eve dönemediğini öne sürdü.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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