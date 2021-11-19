Cahit Volkan Kantarcı kimdir? Cahit Volkan Kantarcı öldü mü, tarihte var mı? Cahit Volkan Kantarcı gerçekte var mı?
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı olarak geçen Cahit Volkan Kantarcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Cahit Volkan Kantarcı kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cahit Volkan Kantarcı öldü mü, tarihte var mı? Cahit Volkan Kantarcı gerçek adı nedir?
Cahit Volkan Kantarcı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT 1'de başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı Türkiye'nin adaya gönderdiği Türk Emniyet mensubu Cahit Volkan Kantarcı gerçek kimliği en çok merak edilen konulardan biri oldu. Cahit Volkan Kantarcı öldü mü, tarihte var mı? Cahit Volkan Kantarcı gerçek adı nedir?
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.
Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Cahit Volkan Kantarcı karakterini Serkan Çayoğlu canlandırmaktadır.
Tarihte direkt olarak Cahit Volkan Kantarcı adından bahsedilmiyor.
- Ahmet Kural: KEMAL
- Pelin Karahan: İNCİ
- Serkan Çayoğlu: ANKARALI
- Gülper Özdemir :AYŞE
- Ahmet Somers: SALAHİ
- Sümeyra Koç: SANDY
- Hakan Güner: DR. FAZIL KÜÇÜK
- Nebil Sayın: GRİVAS
- Tayanç Ayaydın: SAMSON
- Devrim Saltoğlu: RAUF DENKTAŞ
- Hasan Küçükçetin: DERVİŞ
- Deniz Baytaş: SITKİYE
- Miray Akay: PEMBE
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