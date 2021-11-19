Cahit Volkan Kantarcı kimdir? Cahit Volkan Kantarcı öldü mü, tarihte var mı? Cahit Volkan Kantarcı gerçekte var mı?

Cahit Volkan Kantarcı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT 1'de başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı Türkiye'nin adaya gönderdiği Türk Emniyet mensubu Cahit Volkan Kantarcı gerçek kimliği en çok merak edilen konulardan biri oldu. Cahit Volkan Kantarcı öldü mü, tarihte var mı? Cahit Volkan Kantarcı gerçek adı nedir?

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU NE?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

CAHİT VOLKAN KANTARCI KİMDİR?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Cahit Volkan Kantarcı karakterini Serkan Çayoğlu canlandırmaktadır.

CAHİT VOLKAN KANTARCI GERÇEKTE VAR MI?

Tarihte direkt olarak Cahit Volkan Kantarcı adından bahsedilmiyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural: KEMAL

Pelin Karahan: İNCİ

Serkan Çayoğlu: ANKARALI

Gülper Özdemir :AYŞE

Ahmet Somers: SALAHİ

Sümeyra Koç: SANDY

Hakan Güner: DR. FAZIL KÜÇÜK

Nebil Sayın: GRİVAS

Tayanç Ayaydın: SAMSON

Devrim Saltoğlu: RAUF DENKTAŞ

Hasan Küçükçetin: DERVİŞ

Deniz Baytaş: SITKİYE

Miray Akay: PEMBE

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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