Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar sözleri! 'Ağır Taşlar' rap şarkı sözleri nelerdir?

Çağrı Sinci ve Heja'nın birlikte söyledikleri Ağır Taşlar şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar sözleri nelerdir? Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar rap sözleri haberimizde.

Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ÇAĞRI SİNCİ FEAT. HEJA - AĞIR TAŞLAR SÖZLERİ

[Giriş bölümü]

Koştuk canla başla, canla başla ya ya

Koş, koş canla başla

[Kısım 1: Çağrı Sinci]

Beni bilen biliyor ben melek değil tövbekârım

Nereye gidersem gölgem arkamda

Gerçek anlamda kendime kartalı örnek aldım

Konuşuyorlarmış sağda solda

Bizim muhabbet olmasa da

Töhmet altında zahmet olmazsa

Gel bir de suratıma söyle bazen

Oyna oyununu kuralına göre sınırını bil fazla detay verme

Orda bir köy var uzakta gittim gördüm dağlar aşıp geldim

Gurbet içimde dışımda kaşımda gözümde paramparça her yer

İzmir yakındı uzaktı hayatımın çoğu başka yerde geçti

Şimdi akıyorum Ayazağa deresi gibi sel olup taşıyorum

Arada bir sırtladım yükümü de taşıyorum bir şekilde

Bitmedi gücüm hep dillere pelesengiz

Sen oynayadur ali cengiz

En karanlık anında gelicez biz

Bütün çocuklar geleceksiz

Herkes kendini geri çeksin

Çıldırdık hakemi de yenicez biz(ya ya ya ya)

[Çağrı Sinci]

Ninni biter ağıt başlar

Hep ağır taşlar

Biz canla başla

Yürüyelim arkadaşlar

Yürüyelim arkadaşlar

Yürüyelim arkadaşlar

[Nakarat kısmı: Heja]

Gözlerden uzak yerdeyim

Gönülden ırak yerdeyim

İflah olmuy'om neyleyim

Ben nerde bilinmezlerdeyim

[Kısım 2: Çağrı Sinci]

Beni bilen bilir ben melek değil rintim

İlerledim hep tecrübe ettim değerlerim yitti

Dilenmedim hiç idare ettim çiğerlerim gitti

Dediğini anlayamıyorum seni tanımıyorum biladerim kimsin

Ben izafiyetten cesaret aldım

(İzafiyetten cesaret aldım)

Mesafelerden icazet aldım

(Mesafelerden icazet aldım)

Yıldırım alnıma isabet etti

(Yıldırım alnıma isabet etti)

Lütfen anlamadıysan ilerle tatlım

(Anlamadıysan ilerle tatlım ıh)

Sözümüzü bölebilen olamadı henüz ama deneyen çok bunu

Yolumuzu kesebilen olamadı henüz ama deneyen çok

Kalemimi kırabilen olamadı henüz ama deneyen çok bunu

Ben veremem poz bana sahne lazım

Al bu tacım

Sende kalsın

Bende çok var

İyice sakla

Belki lazım

Olur bir savaşta götün yer de endam edersin

[Çağrı Sinci]

Ninni biter ağıt başlar

Hep ağır taşlar

Biz canla başla

Yürüyelim arkadaşlar (ıh ıh)

Yürüyelim arkadaşlar (ıh ıh)

Yürüyelim arkadaşlar

[Nakarat kısmı: Heja]

Gözlerden uzak yerdeyim

Gönülden ırak yerdeyim

İflah olmuy'om neyleyim

Ben nerde bilinmezlerdeyim

Gözlerden uzak nerdeyim

Gönülden ırak yerdeyim

İflah olmuyom neyleyim

Ben nerde bilinmezlerdeyim

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Çağrı Sinci ft. Heja - Ağır Taşlar şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 55 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Çağrı Sinci & Heja

Müzik: Burak Gassanov

Düzenleme: Slong

Kayıt: Yeraltı Sakinleri & Istanbul Trip

Mix & Mastering: Dama

Yönetmen: Oğuzhan Ejderoğlu