Çağrı diskalifiye olacak mı? Survivor Çağrı Murat Ceylan'a ne dedi? Survivor Çağrı elendi mi? Acun Ilıcalı'nın açıklaması nedir?

Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak? Çağrı, Murat Bunun ardından seyirciler Çağrı elenecek mi, adadan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak merak etti. Peki, Çağrı Atakan diskalifiye mi oluyor, neden diskalifiye olacak, açıklama yapıldı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışma programında yer alan Çağrı hakkında yeni gelişmeler dün yayınlanan bölümde ortaya çıktı. Peki, Çağrı diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı kimdir? Survivor Çağrı kaç yaşında, boyu kaç, nereli? Cevabı detaylarda..

ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU? SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 8 Mart yayınlanan bölümünden sonra ekranlara yarınki yeni bölüm tanıtımı çıktı. Yayınlanan tanıtım bölümünde Çağrı'nın iletişim oyununda rakip oyunculardan birine kızdığı görülüyor. Ardından yardımcı sunucu Murat Ceylan ile Çağrı arasında bir konuşma geçiyor. Çağrı'nın "Ne yeter, sanane" dediği görülmektedir.

Bu konuşmanın ardından konseyde Acun Ilıcalı Çağrı hakkında bazı açıklamalarda bulunuyor. Acun Ilıcalı konuşmasında:

"Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum." şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Bunun ardından Çağrı elendi mi, diskalifiye mi olacak, yarışmayı bırakacak mı soruları merak edildi. Henüz Çağrı'nın kesin elenecek mi, diskalifiye mi olacak yoksa kendi isteğiyle mi yarışmayı bırakacak bir bilgi yok. Yarın yayınlanacak olan yeni bölümde her şeyi detaylı öğreneceğiz.

SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.