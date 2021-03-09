Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan ve Murat Ceylan arasında neler oldu? Çağrı Atakan Çağrı Atakan dizileri!
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan ve Murat Ceylan arasında neler oldu? Çağrı Atakan Çağrı Atakan dizileri! Çağrı Atakan instagram! Çağrı Atakan sevgilisi! Çağrı Atakan Arka Sıradakiler
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan ve Murat Ceylan arasında neler oldu? Çağrı Atakan Çağrı Atakan dizileri! Çağrı Atakan instagram! Çağrı Atakan sevgilisi! Çağrı Atakan Arka Sıradakiler! Survivor izle!
ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Bu akşam yayınlanacak Survivor yarışmasında kıyasıya mücadele yarışmacılar arasında gerginliğe neden olacak. Survivor 44. fragmanda ünlüler takımında yarışan Çağrı, ilk olarak karşı takımın oyuncuları ve daha sonra sunucu Murat Ceylan ile tartışmaya girdiği görülmekte.
ÇAĞRI ATAKAN MURAT CEYLAN TARTIŞMASI
İkili arasında tartışma yaşandığı yayınlanan fragmanda gözükmekte. Çağrı Atakan'ın sinirlerine hakim olamayıp "sanane " demesi üzerine Murat Ceylan'ın sinirlendiği gözüküyor.