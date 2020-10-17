Çağlayancerit'te doğalgaz çalışması
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Çağlayancerit'te doğalgaz çalışması

17.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:16
Çağlayancerit'te doğalgaz çalışması

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde başlatılan doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde başlatılan doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

İstiklal Mahallesi'nde belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettirilen ana hat çalışmalarını inceleyen Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, ilgililerden bilgi aldı.

Sarıaltun, ilçenin bir an önce doğalgaza kavuşması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların ilçe genelinde yürütüldüğünü Sarıaltun, doğalgazın dağıtım yerlerinin ise hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe

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