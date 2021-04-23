Çağlayancerit Kaymakamı İşçimen, koltuğunu ilkokul öğrencisi Cansu Ela'ya devretti
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Çağlayancerit Kaymakamı İşçimen, koltuğunu ilkokul öğrencisi Cansu Ela'ya devretti

Çağlayancerit Kaymakamı İşçimen, koltuğunu ilkokul öğrencisi Cansu Ela'ya devretti
Anadolu Ajansı / Veli Menekşe - Haberler | Güncel

Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Cansu Ela Demiröz'e bıraktı.

Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Cansu Ela Demiröz'e bıraktı.

İstiklal İlkokulu öğrencisi Cansu Ela Demiröz ve beraberindekiler Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen'i makamında ziyaret etti.

Hediye takdiminin ardından Demiröz, temsili olarak Kaymakamlık makamına oturdu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakam İşçimen, şunları kaydetti:

"23 Nisan'ın Cumhuriyet'e giden yolda atılan önemli bir adımdır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü geleceğimizin umudu ve teminatı olan çocuklara armağan ettiğini, ancak salgın nedeniyle bu yılda 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayamasak dahi evlerimizi ve balkonlarımızı şanlı Türk bayrağımızla süslemek suretiyle aynı coşkuyu hep birlikte yaşamalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe

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