Çağlayancerit Kaymakamı Güzel'den özel eğitim merkezine ziyaret
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Çağlayancerit Kaymakamı Güzel'den özel eğitim merkezine ziyaret

30.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:40
Çağlayancerit Kaymakamı Güzel'den özel eğitim merkezine ziyaret

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Çağlayancerit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Çağlayancerit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada okul yöneticilerinden bilgi alan Kaymakam Güzel, daha sonra dersilkleri ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Güzel, öğrencilerle bir arada zaman geçirmekten duyduğuğu memnuniyeti dile getirerek, "Buradaki öğrencileri ziyaret etmek, onlarla ilgilenmek, sohbet etmek ve gülen gözlerini görmek bizi mutlu ediyor. Her kurum ve kuruluşun bu tür özel yerlere toplumsal anlamda gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini düşürüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe

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