Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi
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Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Haberler | Güncel

Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve yaz aylarında çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi adeta kuruma noktasına geldi.

Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve yaz aylarında çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi adeta kuruma noktasına geldi.

Develi ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Küçük Künye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan Homurlu Şelalesi, yaz aylarının aşırı sıcak geçmesi ve yağışların istenilen düzeyde olmaması nedeniyle adeta kuruma noktasına geldi. İlkbahar aylarında yeşile bürünmesiyle kartpostallık görüntülerin oluştuğu şelalenin son görüntüsünü görenler hayal kırıklığı yaşadı.

Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi
Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi
Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi
Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç

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Çağlayan gibi akan Homurlu Şelalesi kuruma noktasına geldi - Haberler
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