Son dakika gündem: ÇAĞLAYAN'DA ADLİYE ÖNÜNDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI
Son dakika gündem haberi... ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.
İSTANBUL DHA - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.
Olay saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre adliye önünde nöbet tutan polislere bir kişi bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vuruldu. Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.