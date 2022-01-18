Son dakika gündem: ÇAĞLAYAN'DA ADLİYE ÖNÜNDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI - Haberler
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Son dakika gündem: ÇAĞLAYAN'DA ADLİYE ÖNÜNDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.

İSTANBUL DHA - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.

Olay saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre adliye önünde nöbet tutan polislere bir kişi bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vuruldu. Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Son dakika gündem: ÇAĞLAYAN'DA ADLİYE ÖNÜNDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI

Son dakika gündem: ÇAĞLAYAN'DA ADLİYE ÖNÜNDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI

Son dakika gündem: ÇAĞLAYAN'DA ADLİYE ÖNÜNDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI

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Çağlayan Adalet Sarayı, DHA, Güncel, Haber

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