Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler
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Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Son Dakika: Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

09.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:30

İstanbul Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Adliye önünde bulunanların büyük panik yaşadığı çatışma anı sırasında kurşun sesleri canlı yayından da duyuldu.

Polis çevredeki vatandaşlara "Yere yatın" ve "Dışarıda kimse kalmasın herkes içeri geçsin" uyarısında bulundu.

CNN Türk muhabiri, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Çağlayan Adliyesi'ne Giriş çıkışlar kapatıldı. Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda Basın Odası'nda herkesin geriye doğru kaçıştığını gördük. Şuan ön kapıda giriş çıkışlar kapatıldı. İki grup arasında bir tartışma çıktığı söylendi. An itibariyle Adliye içinden çıkışlar yapılıyor. Şuan ben de çıkabildim. Olayın hemen ardından ellerinin kelepçelenerek içeri giriş yapıldığını söyleyebilirim. Şuanda ambulans sesleri var. Şu an yaralının olmadığını öğrendim. İki kişi gözaltına alındı"

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler

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Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Haber Yorumları (7)
ŞK: canlı yerli filim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARA BEHCET: İki gurup arasında geberen yokmu ??? Polis kardeşlerime bir şey olmasında geberen geberir ne yapak yanii
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NET: Adalete güven kalmayınca. Herkes kendi adaletini tahsis etmeye çalışıyor.
Cevap Yaz 12 32 Yayından Kaldır
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