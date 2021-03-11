Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Yarı çıplak halde korkuluklara çıktı

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi yarı çıplak halde 4'üncü kattaki korkuluklara çıktı. Polisler, intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi yaşanıyor. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yarı çıplak halde binanın 4'üncü katındaki korkuluklara çıktı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Şahsın yanına gelen polisler vatandaşı ikna etme çalışmalarını sürdürürken, şahıs korkuluklardaki camları tekmeleyerek tehlikeli hareketler yaptı.

ZEMİNE HAVA YASTIĞI AÇILDI

Öte yandan ekipler beton zemine hava yastığı açtı. Adliyede bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Ayrıntılar geliyor...