Çağla Şıkel talihsiz bir kaza geçirdi

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri yalanlayan model Çağla Şıkel, yaz sezonunu Çeşme'de geçiriyor. Son olarak amuda kalktığı pozunu takipçileriyle paylaşan Şıkel, talihsiz bir kaza geçirdi. İşte detaylar...