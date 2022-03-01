Çağla Şikel korona mı sorusu gündem konusu oldu. FOX Tv Çağla İle Yeni Bir Gün programını sunan Çağla Şikel'in programı bugün neden yok? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Çağla Şikel korona mı? Çağla Şikel neden ayrıldı? Çağla Şikel programı neden yok?Çağla İle Yeni Bir Gün programı neden yayınlanmıyor? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA ŞİKEL KORONA MI?

Hafta içi her gün FOX TV'de program sunuculuğu yapan ünlü manken Çağla Şıkel, bugün canlı yayına çıkmadı. Sevenlerinin soruları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel, koronavirüse yakalandığını söyledi.

Podyumlardaki başarısıyla genç kızlara meydan okuyan 43 yaşındaki Çağla Şıkel, hafta için her gün FOX TV'de yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programını sunuyor. Ünlü ismin, sağlıklı yaşam, spor ve yemekle ilgili tüyolar verdiği programı bugün bant yayını olarak ekrana geldi.

"İLK KEZ POZİTİFİZ"

Sevenlerinin soruları üzerine 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandığını söyledi. Zafer işareti yaptığı bir pozunu paylaşan Şıkel, "Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz" dedi.

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel (d. 2 Ocak 1979), Türk oyuncu, sunucu ve manken. Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır.Berna adında bir ablası vardır. Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

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