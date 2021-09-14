Çağla Şıkel'den 'Hamile kalıp, çocuk aldırdı' söylentisine yanıt: Zihini eğitmemiş herkes senaryo uydurma kurbanıdır - Haberler Magazin
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Çağla Şıkel'den "Hamile kalıp, çocuk aldırdı" söylentisine yanıt: Zihini eğitmemiş herkes senaryo uydurma kurbanıdır

Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü manken Çağla Şıkel, magazin gündemine bomba gibi düşen "Basketbolcudan çocuk aldırdı" iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şıkel, "Zihini eğitmemiş herkes senaryo uydurma kurbanıdır" dedi.

Magazin gündemi, ünlü bir manken ile basketbolcunun bir dönem aşk yaşadığı, hatta bu birlikteliklerinden bebek aldırdıkları iddiasıyla çalkalandı. Olayla ilgili ismi ortaya atılan Çağla Şıkel'den ise iddialara yanıt geldi. Şikel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zihnini eğitmemiş herkes rastgele düşünme, senaryo uydurma hayal üretme (ve en kötüsü buna inanma ) kurbanıdır" dedi.

BASKETBOLCUDAN ÇOCUK ALDIRDI İDDİASI

İddiaya göre, manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı. Bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı. İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Ünlü manken daha önce bir kez evlenip boşanmıştı.

ŞIKEL'İN İSMİ ORTAYA ATILDI

İsim verilmeden yayınlanan bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz sunucuları bu ünlü çiftin Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri olduğunu öne sürdü. Seren Serengil, 'Bu hikaye Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'yi anlatıyor. Biliyorsunuz seneler önce Emre ile ayrılmadan önce Kerem'le aşk yaşadığı haberler i çıkmıştı Çağla'nın… İki tarafta bunu yalanlamıştı. Sonra bu iki ismi başka kimseyle görmedik. İsimleri birileriyle anıldı ama el ele görüntülenmediler. Neden hep aynı kişilerin üzerinde çıkıyor bu iddialar' dedi.

ÇAĞLA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Şoke eden iddiaların ardından Çağla Şıkel sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şıkel şu ifadelere yer verdi: Zihnini eğitmemiş herkes rastgele düşünme, senaryo uydurma hayal üretme (ve en kötüsü buna inanma ) kurbanıdır. Eğer düşüncelerinizde en sık odaklandığınız şey endişe, kaygı, öfke ve yalan temelliyse başınıza uzun vadeli iş acıyorsunuz demektir. Size huzur veren düşünceleri bir bekçinin hazineyi koruduğu gibi koruyun"

Çağla Şıkel'den
Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Çağla Şıkel'den 'Hamile kalıp, çocuk aldırdı' söylentisine yanıt: Zihini eğitmemiş herkes senaryo uydurma kurbanıdır - Haberler Magazin
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