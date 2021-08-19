Çağla Şıkel'in ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Sunucu ve manken Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Şıkel'in ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü model Çağla Şıkel'in bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan ablası Berna Şıkel ile çekilmiş fotoğrafı gündem oldu.

ÖYLE YORUMLAR GELDİ Kİ...

Çağla Şıkel'in ablasına benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "İkiz gibisiniz", "Saçlarınız siyah olsa aynısınız" ve "Estetiksiz Çağla" yorumlarında bulundu.

BERNA ŞIKEL KİMDİR?

Şu sıralar bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan Berna Şıkel, bir dönem Jolly Joker'de solist olarak sahne almıştır. İstanbul'da dünyaya gelmiştir, baba tarafından aslen Kars Azerbaycan Türklerinden, anne tarafından ise Adana'lıdır. Manken, model, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel kız kardeşidir.

Kaynak: Snob Magazin