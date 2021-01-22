Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Nilay Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?
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Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Nilay Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

22.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:43
Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Nilay Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: Güzellik Editörü Nilay Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

Çağla İle Yeni Bir Gün Konuğu: 1988 yılında İstanbul'da doğan Güzellik Editörü Nilay Yalçınkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN KONUĞU NİLAY YALÇINKAYA KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tasarım ve Basım Yayımcılık mezunu olan Yalçınkaya ilk stajını Doğan Ofset'te yapmıştır. 2006 yılında Doğan Burda dergi grubunda staja başlayarak dergicilik dünyasına giriş yapmıştır. Son 8 yıldır güzellik editörü olarak devam ettirdiği kariyerini şimdi freelance olarak devam ettiriyor ve buna ek olarak marka danışmanlığı ve event organizasyonları yapmaktadır. Çocukluğundan beri dergilere, güzel kıyafetlere ve kozmetik ürünlere ilgisi olan Yalçınkaya için güzel olmak sadece bakımlı ya da makyajlı olmak değil, bunun içten gelen bir enerji olduğuna inanmaktadır.

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