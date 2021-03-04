Çağla Demir kim? Çukur oyuncusu Çağla Demir kaç yaşında, nereli? Çağla Demir dizileri!

Yer aldığı diziler kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Çağla Demir kim? Çukur oyuncusu Çağla Demir kaç yaşında, nereli? Çağla Demir dizileri! Çağla Demir instagram hesabı!

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çağla Demir merak konusu oldu. İşte Çağla Demir hakkında merak edilen Çağla Demir kimdir, Çağla Demir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇAĞLA DEMİR KİM?

Çağla Demir, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Dizi oyuncusu olan Çağla Demir , Tümay Özokur Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.

Bir dönem modellik yapan Çağla Demir'in ilk oyunculuk deneyimini Medcezir ile yaşadı. Final yapması beklenen Çukur dizisine dahil olan Demir,"demircaglaa" hesabında 270 binden fazla takipçi bulunuyor.

ÇAĞLA DEMİR DİZİLERİ

Kariyerine ilk kez 2014 yılında, Ceren'in tekrar eden rolünü oynadığı popüler televizyon dizisi Medcezir'de (2013) başladı. Daha sonra 2015 yılında Kara Sevda'da (2015) başrol oynamaya devam etti. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki varlığıyla da tanınıyor ve çeşitli modelleme çekimleri, etkinlikler ve galalardan fotoğraflar paylaşıyor. 220.000'den fazla takipçisi için içerik.