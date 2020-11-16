ÇAĞLA DEMİR'İN PROJE KRİTERİ
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ÇAĞLA DEMİR'İN PROJE KRİTERİ

16.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:08
ÇAĞLA DEMİR'İN PROJE KRİTERİ

'Kara Sevda' dizisiyle adını duyuran Çağla Demir, "Bu süreçte gelen bir kaç teklif oldu. Ancak ben sırf rol alayım diye bir projede yer almak isteyen biri değilim. Hikaye ve karakter, gerçekten içime sinmeli" dedi

Çağla Demir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Samsun'dan gelen

ablasıyla alışverişe çıkan oyuncu, bir süre giyim mağazalarını dolaştı. Daha

sonra meydan katında bulunan bir restoranda yorgunluk kahvesi içen abla-kardeş,

uzun süre sohbet edip hasret giderdi. Şu sıralar bir projede yer almadığını

söyleyen Demir, "Bu süreçte gelen bir kaç teklif oldu. Ancak ben sırf rol

alayım diye bir projede yer almak isteyen biri değilim. Hikaye ve karakter,

gerçekten içime sinmeli. Görüşmelerimiz devam ediyor, fakat dediğim gibi şu

süreçte netleşen bir şey yok" açıklaması yaptı. Ayrıca oyuncunun,

makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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