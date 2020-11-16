ÇAĞLA DEMİR'İN PROJE KRİTERİ

'Kara Sevda' dizisiyle adını duyuran Çağla Demir, "Bu süreçte gelen bir kaç teklif oldu. Ancak ben sırf rol alayım diye bir projede yer almak isteyen biri değilim. Hikaye ve karakter, gerçekten içime sinmeli" dedi