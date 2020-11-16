ÇAĞLA DEMİR'İN PROJE KRİTERİ
16.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:08
'Kara Sevda' dizisiyle adını duyuran Çağla Demir, "Bu süreçte gelen bir kaç teklif oldu. Ancak ben sırf rol alayım diye bir projede yer almak isteyen biri değilim. Hikaye ve karakter, gerçekten içime sinmeli" dedi
Çağla Demir, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Samsun'dan gelen
ablasıyla alışverişe çıkan oyuncu, bir süre giyim mağazalarını dolaştı. Daha
sonra meydan katında bulunan bir restoranda yorgunluk kahvesi içen abla-kardeş,
uzun süre sohbet edip hasret giderdi. Şu sıralar bir projede yer almadığını
söyleyen Demir, "Bu süreçte gelen bir kaç teklif oldu. Ancak ben sırf rol
alayım diye bir projede yer almak isteyen biri değilim. Hikaye ve karakter,
gerçekten içime sinmeli. Görüşmelerimiz devam ediyor, fakat dediğim gibi şu
süreçte netleşen bir şey yok" açıklaması yaptı. Ayrıca oyuncunun,
makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.& ;
Kaynak: Snob Magazin