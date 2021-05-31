Çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul, kapılarını açtı
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Çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul, kapılarını açtı

Çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul, kapılarını açtı
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Yerli, yabancı binden fazla sanatçı, yüzü aşkın galeri, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, dernekler, müzeler ve üniversitelerin katıldığı uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul'un açılışı yapıldı.

Yerli, yabancı binden fazla sanatçı, yüzü aşkın galeri, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, dernekler, müzeler ve üniversitelerin katıldığı uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul'un açılışı yapıldı.

Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

BAUJAZZ BAND'ın konser verdiği etkinlikte, "Sanatçı Onur Ödülü", "Sanata Katkı Onur Ödülü" ve "Kurum Onur Ödülü", alanının duayen isimlerine verildi.

Fuar, 6 Haziran'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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