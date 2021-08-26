Çağdaş Cengiz kimdir?
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Çağdaş Cengiz kimdir?

Çağdaş Cengiz kimdir?
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Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından biri olan Çağdaş Cengiz hakkında araştırmalar yapılıyor. TGB'nin kurucu isimlerinden olan Çağdaş Cengiz hakkında Çağdaş Cengiz kimdir? Çağdaş Cengiz kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Çağdaş Cengiz kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında aratılan başlıklar arasında yer alıyor. TGB'de görev alan ve sonrasında televizyon ekranlarında konuşmaları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Çağdaş Cengiz hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÇAĞDAŞ CENGİZ KİMDİR?

25 Kasım 1987 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaya gelen Çağdaş Cengiz, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimine başladı. Mezun olmasının ardından Yüksek Lisans eğitimi için Arel Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümüne başladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

19 Mayıs 2006'da kurulan Türkiye Gençlik Birliği (TGB)'nin kurucu isimlerinden biridir. 2006-2010 yılları arasında Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Bursa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2010-2013 yılları arasında TGB Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Cengiz, görevini 7 Mayıs 2017 günü gerçekleştirilen kongreye kadar sürdürdü.

Ulusal Kanal ekranlarında yer alan Çağdaş Cengiz, 6 Haziran 2017 tarihinde Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başladı.

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