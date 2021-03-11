Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ortak açıklama: Ailelerimiz üzülüyor
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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ortak açıklama: Ailelerimiz üzülüyor

11.03.2021 08:32 | Son Güncelleme: 11.03.2021 08:38
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ortak açıklama: Ailelerimiz üzülüyor

KALBİMİZ NASIRLAŞTIMekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağatay Ulusoy, kariyer planlaması nedeniyle ayrıldıkları ve Duygu Sarışın'ın evi terk ettiği iddiası için şöyle dedi: "Ayrılık yokmuş gördüğünüz gibi. Bu haberler çok sık çıkmaya başladı.

KALBİMİZ NASIRLAŞTI

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağatay Ulusoy, kariyer planlaması nedeniyle ayrıldıkları ve Duygu Sarışın'ın evi terk ettiği iddiası için şöyle dedi: "Ayrılık yokmuş gördüğünüz gibi. Bu haberler çok sık çıkmaya başladı. Bizim tabii kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda hassas bakan insanlar var bu mevzulara" dedi.

ÇEKİMLER BİTTİ

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "Kin" filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Duygu Sarışın, "Çekimler bitti. Çok keyifli geçti. Eylül-ekim gibi dijital platformda yayınlanacak" dedi. Çağatay Ulusoy da "Kağıttan Hayatlar" filmindeki imajının beğenilmesi hakkında "Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İşimi çok seviyorum" diye konuştu. Oyuncu, "Yeşilçam" dizisi için de "Enerjisi çok yüksek bir iş" yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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