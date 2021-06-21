Çağatay Ulusoy ve Alina Boz hakkında bomba iddia!
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Çağatay Ulusoy ve Alina Boz hakkında bomba iddia!

Çağatay Ulusoy ve Alina Boz hakkında bomba iddia!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemin gözde oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Alina Boz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Netflix'in anlaşma yaptığı ilk Türk oyuncu olan Çağatay Ulusoy geçen aylarda "Kağıttan Hayatlar" filmiyle de adından söz ettirmişti.

SÜRPRİZ İKİLİ

Dizi kulislerinde Ulusoy'un şimdi de Amazon'la bir proje için görüştüğü söylentisi dolaşıyor. Ünlü oyuncunun partneri için de Alina Boz'un düşünüldüğü de söyleniyor.

Alina Boz, şu sıralar Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor.

Çağatay Ulusoy ve Alina Boz hakkında bomba iddia!

Kaynak: Snob Magazin

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