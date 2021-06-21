Çağatay Ulusoy ve Alina Boz hakkında bomba iddia!

Son dönemin gözde oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Alina Boz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Netflix'in anlaşma yaptığı ilk Türk oyuncu olan Çağatay Ulusoy geçen aylarda "Kağıttan Hayatlar" filmiyle de adından söz ettirmişti.

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Dizi kulislerinde Ulusoy'un şimdi de Amazon'la bir proje için görüştüğü söylentisi dolaşıyor. Ünlü oyuncunun partneri için de Alina Boz'un düşünüldüğü de söyleniyor.

Alina Boz, şu sıralar Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor.

Kaynak: Snob Magazin