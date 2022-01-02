Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy TV 8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk ile yeniden izleyici ile buluşacak. İlk fragmanı yayınlan dizi ve dizinin oyuncuları merak edildi. Süslü Korkuluk başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağatay Ulusoy hayatı ve biyografisi! sizler için derledik.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 İstanbul doğumludur. Anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama SistemleriBölümünde tamamlamış ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.

İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon boyunca 67 bölüm olarak yayınlandı. Dizi yayınlandığı dönemde oldukça başarılı olmuştur.

Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de rol aldı. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı. Film, 1.195.129 kişilik gişe yapmıştır.

Başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi yeni sezonda ''Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu'' adıyla sezona ekibe yeni dâhil olan oyuncularla başlamıştır. Birkaç bölüm devam eden gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece ''Emir'in Yolu'' adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Toplam 13 bölüm sürmüştür.

Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanmış olan Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması, Medcezir dizisinde başrol olarak Yaman Koper karakterini canlandırdı. Dizide Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etti. Dizi, 2 sezon olup 77 bölüm sürmüştür. Reytinglerde de oldukça başarılı olmuştur.

2015 yılında Leyla Lydia Tuğutlu ile Delibal adlı filmde başrol olarak yer aldı. Filmde Barış Ayaz karakterini canlandırdı. Film 1.465.092 kişilik gişe yapmıştır.

2016'da Colin's markasının reklam yüzü olan Ulusoy, Bize Uyar adlı reklam filminde Victoria Secret mankenlerinden Taylor Marie Hill ile birlikte yer aldı.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın yaptığı, Show TV'de 2016 - 2017 yılları arasında yayımlanan, reyting rekortmeni olan İçerde dizisinde 39 bölüm Sarp Yılmaz karakterini canlandırmıştır. Ulusoy, bu dizide Aras Bulut İynemli ile beraber başrol olarak yer almıştır.

Ulusoy, 2018-2020 yılları arasında Netflix'te 4 sezon, 32 bölüm yayımlanan ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın başrol karakteri olan Hakan Demir rolünü üstlendi. Dizinin her bir bölümü 15 milyondan fazla izlenip Netflix'in en başarılı yapımları arasında yer almayı başarmıştır.

2021 yılında BluTV yapımı Yeşilçam isimli dizide rol almıştır. Dizide Semih Ateş karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda Netflix'te yayınlanan Kağıttan Hayatlar isimli filmde başrol oynadı. Ulusoy, filmde Mehmet karakterini canlandırdı.

Filmografisi

Sinema

2011 - Anadolu Kartalları - Ahmet Onur - Başrol

2015 - Delibal - Barış Ayaz - Başrol

2021 - Kağıttan Hayatlar - Mehmet - Başrol - Netflix

Televizyon

2011-2012 Adını Feriha Koydum - Emir Sarrafoğlu - Başrol - Show TV

2012 - Emir'in Yolu

2013-2015 - Medcezir Yaman Koper - Başrol - Star TV

2016-2017 - İçerde Sarp Yılmaz - Başrol - Show TV

2020 - Menajerimi Ara - Kendisi - Konuk oyuncu - Star TV

2022- Süslü Korkuluk - Başrol - TV8

SÜSLÜ KORKULUK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süslü Korkuluk dizisi TV8'de ekranlara gelecek. Dizi yakında başlayacak. İlk tanıtımında dizinin yakında başlayacağı bilgisi yer aldı. Dizinin yayın günü kesinleşmedi fakat tahminlere göre Çarşamba günü olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de Çarşamba günleri yayınlanıyordu. Bu dizi de aynı şekilde yayınlanabilir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

SÜSLÜ KORKULUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterildi. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yarattı.

SÜSLÜ KORKULUK KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Süslü Korkuluk, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, 2022 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Henüz dizinin oyuncu kadrosun hakkında açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde konumuza ekleyeceğiz.

Son olarak Son olarak BluTV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde yer alan oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni imajı ise göz doldurdu. Dizide bir kıyafet tasarımcısına hayat veren Ulusoy'un ise partneri henüz belli değil.

DİZİNİN SENARYOSU KİME AİTTİR? DİZİ UYARLAMA MI, HANGİ KİTAPTAN?

Dizinin senaryosu hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Fakat bazı tahminlere göre, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir kitabından ilham alınmış olabilir denildi.

Pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmış, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kral Kaybederse, Süslü Korkuluk ve Kardeş dizilerine ilham kaynağı olmuştur.

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