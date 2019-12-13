Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aynı karede!
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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aynı karede!

Uzun süredir yan yana görülmeyen ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta İzmir'de görüntülendi

13.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:39
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aynı karede!

Bir dargın bir barışık ilişkileri olan ile , 'e gitti.

Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin bu anı da sosyal medyaya yansıdı.

Ulusoy, pastırma doğrarken, Duygu Sarışın da ona yardım etti.

Kaynak: Snob Magazin

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