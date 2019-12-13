Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aynı karede!

13.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:39

Bir dargın bir barışık ilişkileri olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, İzmir'e gitti.

Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin bu anı da sosyal medyaya yansıdı.

Ulusoy, pastırma doğrarken, Duygu Sarışın da ona yardım etti.



