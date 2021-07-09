Çağatay Ulusoy'dan bomba Serenay Sarıkaya açıklaması!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'dan ayrılıp; Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddialarına yanıt verdi. İşte Ulusoy'un flaş açıklaması...

Çağatay Ulusoy ve eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz hafta oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun düğün töreninde görüntülenmelerinin ardından magazin kulislerinde ikilinin yeniden barıştığı öne sürülmüştü.

Düğün töreninde aynı ortamda bulunan Çağatay Ulusoy ve güzel oyuncunun yeniden beraberlik yaşadığının konuşulması sonrası iki taraf sessizliğini korumuştu.

Çağatay Ulusoy'un Serenay Sarıkaya ile birlikte tatile çıkacağı bile öne sürülürken Ulusoy Instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu.

"GAYENİZ NEDİR? SALIN BİZİ ARTIK!"

İddialara kayıtsız kalmayan Ulusoy, "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?... Çok üzücü...Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy (30) ile Duygu Sarışın'ın (33) geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları konuşulmuştu.

Ulusoy, bu iddiaları yalanlayarak; "Bizim tabii kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor." demişti.

Kaynak: Snob Magazin