Çağatay Özbeğen: Babama son görevimi yapamadım

Olay 10 Kasım günü Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Çağatay Özbeğen arkadaşı Mert T.'yi de yanına alarak, konuşmak için babası Hakan Özbeğen ile ilişkisi olduğu dedikoduları çıkan Ö.A.'nın ailesinin evine gitti. Kısa süre sonra Hakan Özbeğen de geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Özbeğen, Ferit A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çağatay Özbeğen de elinden yaralandı.

Özbeğen ailesinin avukatı Göksel Taşaltı, adli kontrolle serbest kalan Çağatay Özbeğen ile ilgili yüksek şüphe bulunmadığını söyledi.