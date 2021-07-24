Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında, nereli?
Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı ile adını duyuran Çağatay Akman Youtube'a yüklediği Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi. Peki, Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında, nereli? Çağatay Akman şarkıları! Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına BAk!
Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi. Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkı sözleri! Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında, nereli?
ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?
Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı söyleyen Çağatay Akman'ın kim olduğu merak ediliyor. Çağatay Akman ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Çağatay Akman, Youtube'a yüklediği Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi. Sosyal medyadan paylaştığı şarkısıyla tanınan Çağatay Akman 31 Temmuz 1998 doğumludur. Çağatay Akman için sosyal medyada birçok fan sayfası açılmıştır.
GECE GÖLGENİN RAHATINA BAK ŞARKI SÖZLERİ
Gece gölgenin rahatına bak
Bir de dön kaderimin bahtına yar
Seni düşlerin anlayacakta
Dön memleketin haline bak
Aldı dünya çantasını
Gidiyor bıraktı bize fazlasını
Dönüp bakmaz arkasına
Bir de gel tat kalbimin bombasını
Adaleti koyduk ortasına
Dön dedi döndük voltasına
Fakirin paradan haberi yok ama
Zenginin meyvesini koy votkasına
Hadi gönlümü vurdun da
Söyle kim kimin umrunda
Yılan yatıyor koynunda
Bir öpücük kondur boynundan
Biraz dur başucumda
Kan ter kalmışım uçurumda
Azrail göz kırpsa
Ecel bize kucak açsa
Sabah gecenin üstünden
Üstüne düştüm üstünden
Üstüne üslük küskünler
Geceye küskünler
Kalem kağıda almışsa
Güneş geceyi sarmışsa
Ölüm kapıda durmuşsa
Ecel sonumuz olmuşsa