Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında, nereli?

Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı ile adını duyuran Çağatay Akman Youtube'a yüklediği Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi. Peki, Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında, nereli? Çağatay Akman şarkıları! Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına BAk!

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi. Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkı sözleri! Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında, nereli?

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı söyleyen Çağatay Akman'ın kim olduğu merak ediliyor. Çağatay Akman ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Çağatay Akman, Youtube'a yüklediği Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi. Sosyal medyadan paylaştığı şarkısıyla tanınan Çağatay Akman 31 Temmuz 1998 doğumludur. Çağatay Akman için sosyal medyada birçok fan sayfası açılmıştır.

GECE GÖLGENİN RAHATINA BAK ŞARKI SÖZLERİ

Gece gölgenin rahatına bak

Bir de dön kaderimin bahtına yar

Seni düşlerin anlayacakta

Dön memleketin haline bak

Aldı dünya çantasını

Gidiyor bıraktı bize fazlasını

Dönüp bakmaz arkasına

Bir de gel tat kalbimin bombasını

Adaleti koyduk ortasına

Dön dedi döndük voltasına

Fakirin paradan haberi yok ama

Zenginin meyvesini koy votkasına

Hadi gönlümü vurdun da

Söyle kim kimin umrunda

Yılan yatıyor koynunda

Bir öpücük kondur boynundan

Biraz dur başucumda

Kan ter kalmışım uçurumda

Azrail göz kırpsa

Ecel bize kucak açsa

Sabah gecenin üstünden

Üstüne düştüm üstünden

Üstüne üslük küskünler

Geceye küskünler

Kalem kağıda almışsa

Güneş geceyi sarmışsa

Ölüm kapıda durmuşsa

Ecel sonumuz olmuşsa