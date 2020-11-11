Cağ Kebabı nasıl yapılır? En lezzetli Erzurum Cağ Kebabı tarifi!

Oğlak veya kuzu etinden yapılan Türk mutfağında bir çeşit kebap olan Cağ Kebabı nasıl yapılır? En lezzetli Erzurum Cağ Kebabı tarifi!

Geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan cağ kebabı, önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle hazırlanır. Cağ adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı almıştır. Peki, Cağ Kebabı nasıl yapılır? En lezzetli Erzurum Cağ Kebabı tarifi!

CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Yedi buçuk kg kemiklerinden

sıyrılmış koyun eti

Yarım kg soğan

3 çorba kaşığı karabiber

75 gram kalın tuz

Servis için:

Domates, sivri biber,

soğan, limon

Yapılışı;

Etleri döner etinden daha kalın olacak şekilde açın. Kalın tuz ile tuzlayıp bir gece bekletin. Soğanı rendeleyin ve karabiberle karıştırın. Etleri bu soğanlı karışıma bulayın. Küçük parçalardan başlayarak etleri şişe takın. Cağ kebap ocağında pişmeye bırakın. Kızarmaya başlayınca cağ denilen küçük şişlere saplayıp bıçak ile yatay olarak kesin. Kömür ızgarasında biraz daha pişirin. Domates, sivri biber, soğan ve limonla birlikte sıcak olarak servis yapın.