Çadır Kent Çalışanlarından Atama Tepkisi

GAZİANTEP'in, Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kent için kapatılma kararı çıkmasının ardından, çalışanların da atamaları farklı şehirlere yapıldı. Çadır kent çalışanları asgari ücretle memleketlerinin dışında geçinemeyeceklerini söyleyerek İl Göç İdaresi önünde eylem yaptı.

Suriyeli sığınmacıların barındığı Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin'de ki çadır kentler için kapatma kararı çıktı. Buralardaki sığınmacılar sınıra daha yakın olan yerlerdeki çadır kentlere taşındı. Çadır kentte çalışan ve taşeron firmadayken kadroya geçenlerin ise farklı şehirlere atamaları yapıldı. Nizip çadır kent çalışanları atamaya itiraz ederek İl Göç İdaresi'ne başvuruda bulundu. Asgari ücretle çalıştıklarını ifade eden çalışanlar memleketlerinde geçimlerinin zor sağladıklarını farklı şehirlerde hiç geçinemeyeceklerini söylediler.

İl Göç İdaresi önünde toplanan çalışanlar adına konuşan Osman Açıkgöz, devlet büyüklerinden yardım istediklerini belirterek, "Biz çadır kentte görev yaparken, taşerona, kadro yasası çıktı. Bizi de kadroya dahil ettiler. Daha sonra ise çalıştığımız Nizip çadır kenti kapattılar. Bizim tayinlerimizi de başka şehirlere çıktı. Benim Antalya'ya başka bir arkadaşım Van, bir diğer İstanbul gibi. Bizim aldığımız maaş bin 800 lira biz bu maaşla kendi memleketimizde eşten dosttan destek alarak zor geçiniyoruz başka bir memlekette nasıl geçinelim" dedi. - Gaziantep