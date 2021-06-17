Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da yağış ve rüzgarın etkisiyle Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

İstanbul'da yağış ve rüzgarın etkisiyle Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle Caddebostan sahilinde 2 gündür görülen müsilaj yoğunluğu sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor.

Ayrıca bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları da sürüyor.

Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Kendilerine 'Tebliğciler' adını veren grup, meyhanelerin önüne gidip içki içen vatandaşları uyardı
Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grup, meyhanelerin önüne gidip içki içen vatandaşları uyardı
Marmara'da hidrojen sülfür tehlikesi! Denizdeki canlı yaşamını yok edebilir
Marmara'da hidrojen sülfür tehlikesi! Denizdeki canlı yaşamını yok edebilir
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek
Spor Aytaç Kara Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:09:15. #1.16#

title