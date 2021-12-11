Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün zaman zaman etkili olan lodosun ardından dalgalarla Caddebostan Sahili'ne sürüklenen kırmızı yosunlar belediye ekiplerince temizleniyor.

Lodos nedeniyle dalgalarla karaya ulaşan ve Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar, yürüyüş yoluna taştı.

Kırmızı yosunların bulunduğu yürüyüş yolunu kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladı.

Yosunlar iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek alınıyor.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, zaman zaman lodos nedeniyle kırmızı yosunların oluştuğunu, bugün de sabah saatlerinden itibaren yosunun sahilde etkili olduğunu söyledi.