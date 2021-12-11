Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da dün zaman zaman etkili olan lodosun ardından dalgalarla Caddebostan Sahili'ne sürüklenen kırmızı yosunlar belediye ekiplerince temizleniyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün zaman zaman etkili olan lodosun ardından dalgalarla Caddebostan Sahili'ne sürüklenen kırmızı yosunlar belediye ekiplerince temizleniyor.

Lodos nedeniyle dalgalarla karaya ulaşan ve Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar, yürüyüş yoluna taştı.

Kırmızı yosunların bulunduğu yürüyüş yolunu kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladı.

Yosunlar iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek alınıyor.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, zaman zaman lodos nedeniyle kırmızı yosunların oluştuğunu, bugün de sabah saatlerinden itibaren yosunun sahilde etkili olduğunu söyledi.

Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

Caddebostan Sahili'ni kaplayan kırmızı yosunlar toplanıyor

Lüks semtte boydan boya kırmızıya bürünmüş sahili gören vatandaş: Marmara Denizi kusuyor sandım

Lüks semtte boydan boya kırmızıya bürünmüş sahili gören vatandaş: Marmara Denizi kusuyor sandım

 BAHÇELİEVLER'DE FIRINLARA GRAMAJ, FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

BAHÇELİEVLER'DE FIRINLARA GRAMAJ, FİYAT VE HİJYEN DENETİMİ

 Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title