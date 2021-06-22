Cadde ortasında düşük yapan kadın, bebeğini çöpe attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cadde ortasında düşük yapan kadın, bebeğini çöpe attı

Cadde ortasında düşük yapan kadın, bebeğini çöpe attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cadde ortasında düşük yapan kadın, panikle bebeğini çöpe attı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cadde ortasında düşük yapan kadın, panikle bebeğini çöpe attı. Yapılan kontrollerde 5.5 aylık olduğu değerlendirilen cenin, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Kazımözalp Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde S.A.'nın (35) kanlı bir şekilde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, genç kadına ne olduğunu sordu. S.A ifadesinde cadde üzerinde düşük yaptığını ve çocuğunu çöpe attığını söyledi. Bunun üzerine çevrede bulunan çöplerde arama yapan ekipler, kadının 50 metre uzaklığında bulunan çöp içerisine atılmış 5.5 aylık cenini gördü.

Cenin olay yerine gelen doktor tarafından çöpün içerisinden alınarak, kesin ölüm nedenin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen kadın ise olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Komşularıma gidiyorum' diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
'Komşularıma gidiyorum' diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkan iki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
Vicdansızlığın böylesi! Epilepsi hastası kuryeyi öldüresiye dövdüler
Vicdansızlığın böylesi! Epilepsi hastası kuryeyi öldüresiye dövdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Tuğba Coşkun Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cadde ortasında düşük yapan kadın, bebeğini çöpe attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:08:52. #1.16#

title