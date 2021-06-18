Çad'ın 17 köyüne su kuyusu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çad'ın 17 köyüne su kuyusu açıldı

Çad'ın 17 köyüne su kuyusu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk yardımseverlerin organizasyonu ile Çad'ın 17 köyü temiz içme suyuna kavuştu.

Türk yardımseverlerin organizasyonu ile Çad'ın 17 köyü temiz içme suyuna kavuştu.

Yardım derneklerinin Afrika ülkelerine yardımları sürüyor. İsviçre Tut Elimi Derneği ve Türkiye Temsilciliği organizasyonuyla Çad kırsalındaki köylere su kuyusu açıldı. Yardımseverlerin projeleri sayesinde Çad'ın 17 köyü temiz içme ve kullanım suyuna kavuştu. Temiz su ihtiyacının hakim olduğu köylerde, su kuyusu açma törenine Dernek Başkanı Mehmet Sarıgöz ve İnsani Yardım Gönüllüsü Turgut Tunç katıldı. Çadlı çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. - NCAMENA

Çad'ın 17 köyüne su kuyusu açıldı
Çad'ın 17 köyüne su kuyusu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Hadise Emel Sayın Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Aytaç Kara Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çad'ın 17 köyüne su kuyusu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 14:10:36. #1.15#

title