Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü
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Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü

17.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:11
Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü

Çad'ın Salamat bölgesinde pazartesi gününden bu yana çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalar sonucu 1'i asker 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad'ın Salamat bölgesinde pazartesi gününden bu yana çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalar sonucu 1'i asker 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad'ın güneydoğusunda yer alan Salamat bölgesinde aralarında anlaşmazlık bulunan çiftçiler ile çobanların kavgası çatışmaya dönüştü. Yerel yetkililerden Mara Maad yaptığı açıklamada, bugün çiftçilerin çobanlar tarafından bölgeye kurulan barikatla karşılaştıklarında saldırıya uğradıklarını belirtti. Maad, pazartesi gününden bu yana yaşanan şiddet olaylarına yönelik, "Çatışmalar, 1 asker de dahil olmak üzere 35 kişinin ölümüne neden oldu" ifadelerini kullandı.

Bölgede güvenlik sağlanması amacıyla güvenlik güçleri de konuşlandırılmıştı.

Öte yandan çobanların ve çiftçilerin sığırların ekinlere zarar vermesinden sonra başlayan anlaşmazlığın bölgede uzun ve sorunlu bir geçmişi bulunuyor. Geçtiğimiz kasım ayında yine güneyde bulunan Kabbia'da çobanlar ile çiftçilerin arasında çıkan çatışmalarda 22 kişi hayatını kaybetmişti. - NCAMENA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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